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عربي-دولي

إعتقال سوريين في المانيا... ما هي تهمتهما؟

Lebanon 24
07-09-2023 | 11:40
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ألقت السلطات الألمانية القبض على سوريين اثنين للاشتباه في انتمائهما إلى جماعتين متطرفتين، كما يشتبه في تورط أحدهما في هجوم وقع عام 2013 شرقي سوريا وراح ضحيته أكثر من 60 شخصا. (روسيا اليوم)
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