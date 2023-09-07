إعتقال سوريين في المانيا... ما هي تهمتهما؟

ألقت السلطات الألمانية القبض على سوريين اثنين للاشتباه في انتمائهما إلى جماعتين متطرفتين، كما يشتبه في تورط أحدهما في هجوم وقع عام 2013 شرقي سوريا وراح ضحيته أكثر من 60 شخصا. (روسيا اليوم)

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