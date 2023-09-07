25
o
بيروت
28
o
طرابلس
30
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
17
o
بشري
26
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
متى سينتهي الهجوم الأوكرانيّ المضاد؟
Lebanon 24
07-09-2023
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعتقد أن الهجوم الأوكراني المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية سينتهي في غضون 6-8 أسابيع تقريبا.
هذا ما أفادت به مجلة "الإيكونوميست" نقلا عن مسؤول في الإدارة الأميركية، وقد أشار إلى أن "هناك خلافا بشأن مدى التقدم الذي يمكن أن تحققه القوات المسلحة الأوكرانية خلال هذا الوقت. وتتلخص إحدى وجهات النظر في أن كييف ألقت بمعظم احتياطياتها في المعركة حتى قبل أن تتجاوز خط الدفاع الثاني للقوات الروسية، وهو ما يعني أنها لن تكون قادرة على النجاح بهذه الطريقة".
Advertisement
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الاستخبارات الأميركية قوله: "إذا نظرت إلى خط المواجهة بعد خمس سنوات ستجده مشابها جدا بشكل عام".
بالتزامن، تستشهد مجلة "الإيكونوميست" برأي مدير التحليل في وكالة استخبارات الدفاع التابعة لوزارة الدفاع الأميركية ترينت مول، الذي يقول إنّ "القوات المسلحة الأوكرانية لديها فرصة "واقعية" ترقى إلى نسبة 40-50% للتغلب على كافة خطوط الدفاع الروسية بحلول نهاية العام، إلا أنه حذر، في الوقت نفسه، من أن محدودية الذخيرة، وتدهور الأحوال الجوية قد يجعل هذه المهمة "صعبة للغاية".
كذلك أقر مول بأن "المسؤولين الأميركيين والأوكرانيين فشلوا في إجراء تقييم كاف مسبق لعمق المواقع الدفاعية الروسية ومدى صعوبة التغلب عليها بالنسبة لأوكرانيا". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ماريتا ودانا الحلاني حديث الجمهور.. شاهدوا كيف رقصتا في أحد الأعراس (صور)
Lebanon 24
ماريتا ودانا الحلاني حديث الجمهور.. شاهدوا كيف رقصتا في أحد الأعراس (صور)
04:00 | 2023-09-07
07/09/2023 04:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة تصدر مراسيم استعادة الجنسية.. واليكم الاسماء
Lebanon 24
الحكومة تصدر مراسيم استعادة الجنسية.. واليكم الاسماء
08:19 | 2023-09-07
07/09/2023 08:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الشاب محمد يستدرج الفتيات ويصوّرهنّ ثم يبتزّهنّ.. الامن يعمم صورته وحساباته
Lebanon 24
الشاب محمد يستدرج الفتيات ويصوّرهنّ ثم يبتزّهنّ.. الامن يعمم صورته وحساباته
07:27 | 2023-09-07
07/09/2023 07:27:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
02:12 | 2023-09-07
07/09/2023 02:12:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة على متن الطائرة.. توفي أثناء عودته من بطولة كأس العالم لكرة السلة
Lebanon 24
مأساة على متن الطائرة.. توفي أثناء عودته من بطولة كأس العالم لكرة السلة
06:48 | 2023-09-07
07/09/2023 06:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
20:30 | 2023-09-07
بيونغ يانغ أعلنت عن تصنيع غوّاصة نوويّة تكتيكيّة هجوميّة
18:33 | 2023-09-07
وصول السفيرة الأميركية الجديدة إلى النيجر
18:00 | 2023-09-07
بايدن يغادر إلى الهند لحضور قمة العشرين قبل توجهه إلى فيتنام
16:48 | 2023-09-07
كندا.. إطلاق تحقيق رسمي في تدخل جهات أجنبية بالانتخابات
16:25 | 2023-09-07
روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن في ذكرى تفجير "السيل الشمالي"
16:10 | 2023-09-07
إدارة بايدن تدين تصريحات محمود عباس الأخيرة
فيديو
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
02:12 | 2023-09-07
08/09/2023 04:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
08/09/2023 04:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
08/09/2023 04:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24