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عربي-دولي

متى سينتهي الهجوم الأوكرانيّ المضاد؟

Lebanon 24
07-09-2023 | 13:00
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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعتقد أن الهجوم الأوكراني المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية سينتهي في غضون 6-8 أسابيع تقريبا.

هذا ما أفادت به مجلة "الإيكونوميست" نقلا عن مسؤول في الإدارة الأميركية، وقد أشار إلى أن "هناك خلافا بشأن مدى التقدم الذي يمكن أن تحققه القوات المسلحة الأوكرانية خلال هذا الوقت. وتتلخص إحدى وجهات النظر في أن كييف ألقت بمعظم احتياطياتها في المعركة حتى قبل أن تتجاوز خط الدفاع الثاني للقوات الروسية، وهو ما يعني أنها لن تكون قادرة على النجاح بهذه الطريقة".
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ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الاستخبارات الأميركية قوله: "إذا نظرت إلى خط المواجهة بعد خمس سنوات ستجده مشابها جدا بشكل عام".

بالتزامن، تستشهد مجلة "الإيكونوميست" برأي مدير التحليل في وكالة استخبارات الدفاع التابعة لوزارة الدفاع الأميركية ترينت مول، الذي يقول إنّ "القوات المسلحة الأوكرانية لديها فرصة "واقعية" ترقى إلى نسبة 40-50% للتغلب على كافة خطوط الدفاع الروسية بحلول نهاية العام، إلا أنه حذر، في الوقت نفسه، من أن محدودية الذخيرة، وتدهور الأحوال الجوية قد يجعل هذه المهمة "صعبة للغاية".

كذلك أقر مول بأن "المسؤولين الأميركيين والأوكرانيين فشلوا في إجراء تقييم كاف مسبق لعمق المواقع الدفاعية الروسية ومدى صعوبة التغلب عليها بالنسبة لأوكرانيا". (روسيا اليوم)
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