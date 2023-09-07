Advertisement

عربي-دولي

إثيوبيا: الملء الرابع لسد النهضة سيتم وفقاً للخطط الموضوعة له

Lebanon 24
07-09-2023 | 12:43
A-
A+
Doc-P-1105106-638297136422022442.jpeg
Doc-P-1105106-638297136422022442.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، ملس آلم، اليوم الخميس، أن "الملء الرابع لسد النهضة، سيتم وفقاً للخطط الموضوعة له".

وقال: "نسعى للوصول إلى تفاهم مشترك يرضي كل الأطراف بشأن سد النهضة"، معتبراً أن نقل المفاوضات إلى الإعلام غير مفيد.
Advertisement


كما اشار الى اننا "لم نلحظ أي تقدم من الجانب المصري بشأن حل أزمة سد النهضة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:30 | 2023-09-07
18:33 | 2023-09-07
18:00 | 2023-09-07
16:48 | 2023-09-07
16:25 | 2023-09-07
16:10 | 2023-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24