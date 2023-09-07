إثيوبيا: الملء الرابع لسد النهضة سيتم وفقاً للخطط الموضوعة له

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، ملس آلم، اليوم الخميس، أن "الملء الرابع لسد النهضة، سيتم وفقاً للخطط الموضوعة له".



وقال: "نسعى للوصول إلى تفاهم مشترك يرضي كل الأطراف بشأن سد النهضة"، معتبراً أن نقل المفاوضات إلى الإعلام غير مفيد.

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كما اشار الى اننا "لم نلحظ أي تقدم من الجانب المصري بشأن حل أزمة سد النهضة". وقال: "نسعى للوصول إلى تفاهم مشترك يرضي كل الأطراف بشأن سد النهضة"، معتبراً أن نقل المفاوضات إلى الإعلام غير مفيد.كما اشار الى اننا "لم نلحظ أي تقدم من الجانب المصري بشأن حل أزمة سد النهضة".