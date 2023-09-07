علق في كهف عمقه أكثر من 1000 متر... ما جديد جهود إنقاذ مارك ديكي؟

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يسابق أكثر من 150 رجل إنقاذ الزمن للوصول إلى أميركي أصيب بالإعياء وعلق على عمق ألف متر تحت الأرض في كهف كان يستكشفه في جنوب تركيا.وصرح اتحاد الكهوف التركي في بيان بأن مارك ديكي كان في مهمة دولية لاستكشاف كهف موركا في جبال طوروس عندما بدأ يعاني من نزيف في الجهاز الهضمي.وقال بولنت جينتش رئيس الاتحاد لرويترز "تساعد عدة فرق دولية، تشمل كرواتيين وإيطاليين في العمليات. الرجل على عمق ألف متر تقريبا، وهم يقسمون عملية الصعود إلى سبعة أقسام".وأردف غينتش قائلا: "إنهم يتوقعون أن تستغرق عمليات الإنقاذ عشرة أيام، لكنها قد تستغرق وقتا أقل إذا تحسن الرجل أو وقتا أطول إذا ساءت حالته"، مضيفا أن حالة ديكي تحسنت وأصبح الآن قادرا على الوقوف بمفرده.وقال الاتحاد إنه تم تجهيز خط هاتفي كي يصل إلى عمق 1040 مترا، وأن رجال الإنقاذ الكرواتيين يعدون نظام اتصالات إضافي كبديل. (سكاي نيوز)