مجلس الدولة في فرنسا يؤيد منع ارتداء العباءة في المدارس

أيد مجلس الدولة في فرنسا، قرار منع ارتداء العباءة في المدارس، رافضا بذلك الطعن المقدم من جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين".



وقال بيان صدر عن المجلس "إن ارتداء العباءة يعكس التوجه الديني وبالتالي فإن الحظر لا يشكل اعتداء خطيرا وغير قانوني في الحق باحترام الحياة الخاصة، وحرية العبادة، والحق في التعليم بما يتوافق مع مصلحة الطفل العليا". (روسيا اليوم)

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