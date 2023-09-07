Advertisement

عربي-دولي

مجلس الدولة في فرنسا يؤيد منع ارتداء العباءة في المدارس

Lebanon 24
07-09-2023 | 14:08
A-
A+
Doc-P-1105127-638297178620032865.jpg
Doc-P-1105127-638297178620032865.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أيد مجلس الدولة في فرنسا، قرار منع ارتداء العباءة في المدارس، رافضا بذلك الطعن المقدم من جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين".

وقال بيان صدر عن المجلس "إن ارتداء العباءة يعكس التوجه الديني وبالتالي فإن الحظر لا يشكل اعتداء خطيرا وغير قانوني في الحق باحترام الحياة الخاصة، وحرية العبادة، والحق في التعليم بما يتوافق مع مصلحة الطفل العليا". (روسيا اليوم)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:30 | 2023-09-07
18:33 | 2023-09-07
18:00 | 2023-09-07
16:48 | 2023-09-07
16:25 | 2023-09-07
16:10 | 2023-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24