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عربي-دولي

بعد شهرين على حادثة نائل... وفاة فتى عمره 16 عاماً في فرنسا هل للشرطة علاقة أيضاً بالأمر؟

Lebanon 24
07-09-2023 | 14:14
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دعت الحكومة الفرنسية اليوم الخميس إلى الهدوء بعد إعلان وفاة فتى من أصل تركي، يبلغ من العمر 16 عاماً، دماغياً بعدما اصطدمت دراجته النارية بسيارة شرطة في ظروف محل خلاف على طريق خارج باريس.

واتهم محامي عائلة الضحية الشرطة بأنها صدمت دراجة الفتى النارية بسيارة دورية أثناء مطاردة بسرعة كبيرة.
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وقال ممثلو الادعاء إن رجلي شرطة محتجزان على ذمة تحقيق محتمل بتهمة القتل الخطأ. ونقلوا عن الشرطة قولها إن الشاب لم يمتثل للأوامر بالتوقف بينما كان يقود دراجته النارية على الرصيف واصطدم بسيارة شرطة عند مفترق طرق وهو يحاول الفرار.

ووقع الحادث بعد ما يزيد قليلاً عن شهرين من إطلاق الشرطة النار على الشاب نائل الذي كان يبلغ من العمر 17 عاماً وينحدر من أصول من شمال إفريقيا ما أدى لمقتله، وذلك في ضاحية نانتير بباريس. (العربية)

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