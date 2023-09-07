الشرق الأوسط... كيف أصبح "ماكينة الصراف الآلي" للعالم؟

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ذكر موقع "الحرة"، أنّ صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركيّة وصفت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط بـ"ماكينة الصراف الآلي" للباحثين عن أموال للاستثمارات الكبرى، في إشارة إلى حجم السيولة الكبيرة التي تمتلكها هذه المؤسسات.وأشارت إلى أن الشركات الكبرى التي تبحث عن رؤوس الأمول جعلت من هذه الصناديق وجهة لها، فيما تسعى أنظمة دول المنطقة إلى دور أكبر على الصعيد العالمي، ويمكنهم لعب دور أضخم خاصة في ظل انسحاب كبار الممولين الغربيين من العديد من الاستثمارات خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة.وشهدت عمليات الاندماج والاستحواذ الكبرى زيادة في الاهتمام من الصناديق الكبرى، والتي كان آخرها شراء صندوق أبو ظبي لشركة إدارة الاستثمارات "فورترس" بأكثر من ملياري دولار، فيما قام الصندوق السعودي بشراء وحدة الطيران التابعة لـ"ستاندرد تشارترد" بنحو 700 مليون دولار.وتحركت الشركات والصناديق التي يشرف عليها مستشار الأمن الوطني في أبوظبي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مؤخرا لشراء بنك "ستاندرد تشارترد" وبنك "لازارد" الاستثماري.كما أبرمت صفقات لشركة صحية بريطانية بأكثر من 1.2 مليار دولار، ناهيك عن الاستحواذ على جزء من شركة كولومبية عملاقة تعمل في مجال المنتجات الغذائية.وتظهر هيمنة هذه الصناديق على سوق الاستحواذات إذ ارتفعت التزامات الأوراق المالية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي لـ56 مليار دولار في 2022 ارتفاعا من 33 مليار دولار في 2021، فيما تضاعفت التزامات الأوراق المالية لصندوق مبادلة التابع لأبو ظبي إلى 18 مليار دولار في 2022.وشبّه مؤسس شركة "جيد أدفايزر" المتخصص بالاستثمار بيتر جادرستين، ما يحصل في الشرق الأوسط بـ"حمى الذهب التي حدثت في الولايات المتحدة في سنوات سابقة.ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مدراء صناديق استثمارية إنهم "غالبا ما ينتظرون أمام منافسيهم في غرف الانتظار في صناديق الثروة السيادية".وأضافوا أن "مدراء من سيلكون فالي ونيويورك يتواجدون بشكل شبه دائم في قاعات ردهات فندق فور سيزنز والفنادق الفخمة الأخرى في أبوظبي".وأشارت الصحيفة إلى أن مؤتمر الرياض الذي سيعقد الشهر المقبل ويعرف باسم "دافوس الصحراء" يرجح أن يكون نقطة جذب لصائدي الأموال، على خلاف ما حصل قبل نحو 5 أعوام عندما شهد موجة انسحابات من قبل المدراء التنفيذيين بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده. (الحرة)