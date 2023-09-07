بايدن يغادر إلى الهند لحضور قمة العشرين قبل توجهه إلى فيتنام

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غادر الرئيس الأميركي جو بايدن واشنطن عصر أمس الخميس متّجها إلى الهند لحضور قمّة مجموعة العشرين التي تُعقد نهاية هذا الأسبوع، قبل أن يزور فيتنام. وأقلعت طائرة بايدن من قاعدة أندروز الجوّية قرب العاصمة الأميركيّة نحو الساعة 21،30 ت غ، على أن تصل اليوم الجمعة إلى الهند حيث يعقد اجتماعا ثنائيا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قبل أن يُشارك يومَي السبت والأحد في قمّة قادة دول مجموعة العشرين، على أن يتّجه الأحد إلى فيتنام.