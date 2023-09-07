وصول السفيرة الأميركية الجديدة إلى النيجر

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية وصول السفيرة الجديدة لدى النيجر كاثلين فيتزغيبون إلى العاصمة نيامي، لكنها لن تقدم أوراق اعتمادها رسميا بسبب الأزمة السياسية الحالية.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في بيان إن "وصول فيتزغيبون إلى النيجر لا يعكس تغييرا في موقفنا السياسي ولكنه يأتي استجابة للحاجة إلى وجود قيادة عليا لبعثتنا في وقت صعب".

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وقال ميلر: "سينصب التركيز الدبلوماسي لفيتزغيبون على الدعوة لحل دبلوماسي يحافظ على النظام الدستوري في النيجر والإفراج الفوري عن الرئيس بازوم وعائلته وجميع المعتقلين بشكل غير قانوني".