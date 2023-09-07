Advertisement

عربي-دولي

وصول السفيرة الأميركية الجديدة إلى النيجر

Lebanon 24
07-09-2023 | 18:33
A-
A+
Doc-P-1105174-638297337514714265.jpg
Doc-P-1105174-638297337514714265.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية وصول السفيرة الجديدة لدى النيجر كاثلين فيتزغيبون إلى العاصمة نيامي، لكنها لن تقدم أوراق اعتمادها رسميا بسبب الأزمة السياسية الحالية.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في بيان إن "وصول فيتزغيبون إلى النيجر لا يعكس تغييرا في موقفنا السياسي ولكنه يأتي استجابة للحاجة إلى وجود قيادة عليا لبعثتنا في وقت صعب".
Advertisement
وقال ميلر: "سينصب التركيز الدبلوماسي لفيتزغيبون على الدعوة لحل دبلوماسي يحافظ على النظام الدستوري في النيجر والإفراج الفوري عن الرئيس بازوم وعائلته وجميع المعتقلين بشكل غير قانوني".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:30 | 2023-09-07
18:00 | 2023-09-07
16:48 | 2023-09-07
16:25 | 2023-09-07
16:10 | 2023-09-07
16:00 | 2023-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24