بيونغ يانغ أعلنت عن تصنيع غوّاصة نوويّة تكتيكيّة هجوميّة

أعلنت بيونغ يانغ اليوم الجمعة أنّها صنعت غوّاصة نوويّة تكتيكيّة هجوميّة في إطار جهودها لتعزيز قوّتها البحريّة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسميّة الكوريّة الشماليّة.

وترأس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الأربعاء مراسم الكشف عن الغوّاصة الجديدة، قائلا إنّها "جزء من جهود الدّفع قدماً نحو التسليح النووي للبحريّة في المستقبل".

Advertisement