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عربي-دولي

بـ600 مليون دولار.. مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا وهذا ما ستشمله

Lebanon 24
07-09-2023 | 23:15
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أكدت الولايات المتحدة أمس الخميس انها ستقدم مساعدة عسكريّة جديدة بقيمة 600 مليون دولار لأوكرانيا، تشمل خصوصا معدّات لإزالة الألغام وأنواع مختلفة من الذخائر.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان إنّ هذه المساعدة تهدف إلى تلبية "احتياجات أوكرانيا في ساحة المعركة" وتُظهر "الدعم الثابت" للولايات المتحدة.
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غير أنّ هذه المساعدة الجديدة لن تكون متاحة على الفور في الميدان، إذ إنّها تندرج في إطار برنامج المساعدات الأمنيّة لأوكرانيا الذي من خلاله تُوفّر واشنطن معدّات لهذا البلد عبر صناعتها الدفاعيّة أو شركائها بدلا من أن تَسحب مباشرة من مخزوناتها.

ويأتي هذا الإعلان غداة كشف وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء عن مساعدة لكييف بقيمة مليار دولار، تتضمّن تزويد أوكرانيا ذخائر تحوي اليورانيوم المنضّب من عيار 120 ملم مخصّصة لدبّابات أبرامز الأميركيّة التي وعدت واشنطن بتسليمها لكييف.

وتقود الولايات المتحدة تحالفا دوليا لدعم أوكرانيا، وتعهّدت تقديم أكثر من 43 مليار دولار من المساعدات العسكرية لكييف منذ بدء النزاع في فبراير 2022.(سكاي نيوز)

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