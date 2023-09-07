ألغى مشاركته بقمة مجموعة العشرين.. إصابة رئيس وزراء إسبانيا بكوفيد وهذا وضعه

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أكدت مدريد أمس الخميس أنّ رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ألغى مشاركته في قمّة مجموعة العشرين المقرّرة يومي 9 و10 أيلول الحالي في الهند بسبب إصابته بكوفيد.وقالت الحكومة الإسبانية في بيان إنّ سانشيز "خضع لفحص كوفيد الإلزامي للمشاركة في قمّة مجموعة العشرين وقد أتت النتيجة إيجابية".وأشار البيان إلى أنّ نتيجة الفحص ظهرت عصر الخميس وبالتالي فإنّ رئيس الوزراء "لن يتمكن من الذهاب إلى نيو دلهي".وطمأن البيان إلى أنّ سانشيز الذي سبق له أن أصيب بفيروس كورونا هو الآن "بحالة جيّدة وسيواصل العمل من المنزل".وبحسب البيان فإنّ إسبانيا ستتمثّل في مجموعة العشرين بكل من وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس ونائبة رئيس الوزراء وزيرة الاقتصاد ناديا كالفينيو.(سكاي نيوز)