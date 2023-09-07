Advertisement

عربي-دولي

ألغى مشاركته بقمة مجموعة العشرين.. إصابة رئيس وزراء إسبانيا بكوفيد وهذا وضعه

Lebanon 24
07-09-2023 | 23:17
A-
A+
Doc-P-1105200-638297508530675397.png
Doc-P-1105200-638297508530675397.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت مدريد أمس الخميس أنّ رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ألغى مشاركته في قمّة مجموعة العشرين المقرّرة يومي 9 و10 أيلول الحالي في الهند بسبب إصابته بكوفيد.

وقالت الحكومة الإسبانية في بيان إنّ سانشيز "خضع لفحص كوفيد الإلزامي للمشاركة في قمّة مجموعة العشرين وقد أتت النتيجة إيجابية".
Advertisement

وأشار البيان إلى أنّ نتيجة الفحص ظهرت عصر الخميس وبالتالي فإنّ رئيس الوزراء "لن يتمكن من الذهاب إلى نيو دلهي".

وطمأن البيان إلى أنّ سانشيز الذي سبق له أن أصيب بفيروس كورونا هو الآن "بحالة جيّدة وسيواصل العمل من المنزل".

وبحسب البيان فإنّ إسبانيا ستتمثّل في مجموعة العشرين بكل من وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس ونائبة رئيس الوزراء وزيرة الاقتصاد ناديا كالفينيو.(سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:06 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:18 | 2023-09-08
04:10 | 2023-09-08
04:06 | 2023-09-08
03:56 | 2023-09-08
03:55 | 2023-09-08
03:43 | 2023-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24