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عربي-دولي
"هذه سرقة".. الكرملين ينتقد قرار واشنطن استخدام الأصول الروسية المجمّدة
Lebanon 24
07-09-2023
|
23:21
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قام الكرملين بانتقاد قرار الولايات المتحدة استخدام الأموال والأصول الروسية المجمّدة، واعتبر الناطق باسم الكرملين أن تحويل أصول روسية لأوكرانيا قرار غير قانوني وسيتم الطعن فيه.
ووصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بـ"السرقة"، المبادرة الأميركية لإرسال أصول رجال الأعمال الروس المصادرة، لمساعدة قدامى المحاربين في القوات الأوكرانية.
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وأضاف ريابكوف، ردا على سؤال من الصحافيين حول مبادرة بهذا الخصوص أعلنها مؤخرا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "هذه سرقة وممارسة الاستيلاء على ممتلكات الآخرين من قبل دولة جعلت حرمة الملكية الخاصة أساس تطورها وعملها، وهو تصرف يثير الرفض وعدم القبول العميق".
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار، وتشمل المساعدات الأميركية حزمة من المعدات لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، بالإضافة إلى ذخائر مدفعية لأنظمة الصواريخ، فضلاً عن دعم يشمل المعدات الأخرى لأنشطة التدريب والصيانة والاستدامة.
وفي وقت سابق، قال بلينكن خلال زيارته إلى كييف، إن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا مليار دولار إضافية من المساعدات، بما في ذلك 665 مليون دولار لتغطية الاحتياجات العسكرية.
يشار إلى أن روسيا سبق أن أرسلت مذكرة إلى دول الناتو بخصوص توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وشدد وزير الخارجية سيرغي لافروف على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.(العربية)
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