Advertisement

عربي-دولي

عقب فضيحة "البول غيت"... البرلمان البلجيكي يستجوب وزير العدل (فيديو)

Lebanon 24
07-09-2023 | 23:32
A-
A+
Doc-P-1105207-638297519067003856.jpg
Doc-P-1105207-638297519067003856.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استجوب البرلمان البلجيكي وزير العدل، فنسنت فان كويكنبورن، عقب فضيحة تبوّل ضيوفه على شاحنة للشرطة.
وأكد وزير العدل البلجيكي للبرلمان أنه لم يشاهد 3 من الضيوف الذين شاركوا في حفلة عيد ميلاده يتبولون على شاحنة للشرطة أمام منزله واعتذر عن الحادث الذي أثار ضجة واسعة.
 
 
Advertisement


وقال فنسنت فان كويكنبورن خلال جلسة استثنائية عقدتها لجنة العدل النيابية: "أود أن أعتذر لجميع عناصر الشرطة في البلاد.. أتفهم تماما أن يكون هذا الحادث أثار غضبهم.. إنه أمر غير مقبول على الإطلاق".
وفتحت النيابة العامة في مدينة كورتريه التي يقيم فيها الوزير في شمال غرب بلجيكا تحقيقا بتهمة "إهانة موظف عام" بعد الحادثة التي وقعت في المدينة ليلة 14 إلى 15 اب، والتي صورتها كاميرات الشرطة.
وأكد فان كيكنبورن أنه ساهم في تقدّم التحقيق بطلبه من الثلاثة المشتبه بهم المثول أمام النيابة العامة التي تمكنت من استجوابهم.
وأضاف: "لقد اتصلت بهم وشتمتهم وطلبت منهم الكشف عن أنفسهم للمحققين، ولو لم يفعلوا ذلك لما ترددت في الإبلاغ عن أسمائهم".
وتسببت هذه القضية التي أطلقت عليها وسائل الإعلام البلجيكية تسمية pipigate (أي فضيحة "البول غيت") بإحراج للوزير الذي طالب عدد من نقابات الشرطة باستقالته.


ووجّه صحفي سؤالا عن المسألة خلال مؤتمر صحفي في بروكسل الخميس إلى رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو، الذي شارك لوقت قصير في حفلة عيد ميلاد الوزير، وأجاب دي كرو "كنت حاضرا ولم أر شيئا من الحادث أيضا، لكن الواضح هو أن سلوك بعض الضيوف غير مقبول على الإطلاق والاعتذار للشرطة ضروري جدا".
وفور اندلاع هذه القضية في 23 اب الفائت بعدما أثارتها وسائل إعلام عدة اطلعت على صور الضيوف الثلاثة وهم يقضون حاجتهم على الشاحنة، أكد الوزير أنه لم يكن موجودا في أثناء ما فعله ضيوفه ولم يكن على علم به، لكن قناة "في أر تي" العامة شككت في روايته في مطلع الأسبوع الحالي استنادا إلى صور أخرى حصلت عليها.
وما كان من الوزير عندها إلا أن عرض على قناة أخرى لقطات صوّرتها الكاميرات المثبتة في منزله وبدا فيها بوضوح ثملا وهو يرافق ضيفه الأخير إلى عتبة الباب في الرابعة فجرا.
وفي هذه اللقطات التي عرضها الوزير أيضا أمام البرلمان الخميس، يظهر منحنيا إلى الخلف وكأنه يقلد حركة شخص يتبول، إلى جانب صديقه الذي يبدو مغتبطا.
وأكد فان كيكنبورن أنه لا يتذكر المغزى من هذه الحركة وأنه من غير الممكن استنتاج أي صلة لها بأفعال المشتبه بهم الثلاثة، وأضاف: "أنا أعزف على الغيتار الصوتي، ربما هي حركة الغيتار".
وأوضح أيضا أن ضيفه الأخير، وهو أحد أفضل أصدقائه، "لا علاقة له بالأحداث" التي شهدتها حفلة عيد ميلاده الخمسين. (RT)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:06 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:18 | 2023-09-08
04:10 | 2023-09-08
04:06 | 2023-09-08
03:56 | 2023-09-08
03:55 | 2023-09-08
03:43 | 2023-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24