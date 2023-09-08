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عربي-دولي

بسبب التهديد بالتدخّل في الانتخابات.. بايدن يمدّد حالة الطوارئ الأميركية

Lebanon 24
08-09-2023 | 00:17
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مدّد الرئيس الأميركي جو بايدن، لعام إضافي سريان المرسوم التنفيذي الخاص بفرض حالة الطوارئ على خلفية "خطر التدخل في الانتخابات" الأميركية.
 
وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض: "أمدد لعام واحد إضافي النظام الوطني لحالة الطوارئ المعلن بمرسوم 13848 على خلفية خطر التدخل الخارجي في انتخابات الولايات المتحدة وتقويض ثقة المجتمع بها".
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وأضاف: "على الرغم من أنه لم تكن هناك أي أدلة على أن أي دولة أجنبية غيرت نتائج التصويت أو فرز الأصوات خلال أي انتخابات أميركية، إلا أن القوى الخارجية سعت تاريخياً إلى الاستفادة من النظام السياسي الأميركي الحرّ والشفاف".
 
ويطبّق نظام حالة الطوارئ هذا منذ 12 سبأيلول تمبر 2018 حينما تم فرضه من قبل إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب. (سبوتنيك)
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