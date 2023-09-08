سقوط طائرة اماراتية عمودية بالبحر.. والبحث جار عن الطاقم

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أعلن الطيران المدني الإماراتي، سقوط طائرة عمودية تابعة لشركة "إيروجلف" في البحر، مشيراً إلى أن البحث جار عن طاقم الطائرة العمودية والمكون من طيارين اثنين.وأضافت هيئة الطيران المدني بأن الطياريّن اللذان سقطت طائرتهما بالبحر مصري وجنوب إفريقي.وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "وام"، قال قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني إن الهيئة تلقت حوالي الساعة 20:30 مساء أمس الخميس 7 سبتمبر 2023، بلاغاً بسقوط طائرة عمودية من طراز Bell212، تابعة لشركة إيروجلف (Aerogulf)، وتحمل علامة التسجيل A6-ALD، في البحر وعلى متنها طياران اثنان من الجنسية المصرية و الجنوب إفريقية، في رحلة تدريبية ليلية أقلعت من مطار آل مكتوم الدولي.وأضاف القطاع، في بيان له، إن فرق البحث والإنقاذ قامت بانتشال الحطام، و لا يزال البحث جاريا عن طاقم الطائرة، وقد انتقل فريق التحقيق في الحوادث الجوية إلى الموقع.