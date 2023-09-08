باريس تدرس عدّة خيارات لانسحاب قواتها من النيجر

كشف متحدث باسم هيئة الأركان العامة الفرنسية، أن فرنسا تدرس عدة خيارات لسحب قواتها من النيجر، مشير الى أن الاتصالات مستمرة مع الجيش النيجري وتتعلق بالجوانب العملياتية والفنية.

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء النيجر المعين الجديد، علي محمد الأمين زين، يوم الاثنين، إن القوات الفرنسية موجودة في البلاد بشكل غير قانوني ودعا إلى رحيلها سريعا.

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وتتمركز القوات الفرنسية إلى حد كبير في قاعدتها الجوية في نيامي عاصمة النيجر منذ أطاح المجلس العسكري في النيجر بالرئيس محمد بازوم المدعوم من باريس في أواخر تموز.

وقد هددت كتلة غرب أفريقيا (الإيكواس) بالتدخل العسكري إذا لم يعيد جيش النيجر بازوم إلى السلطة. (سبوتنيك)