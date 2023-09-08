Advertisement

عربي-دولي

لإسعاف حياة مسافر أميركي... هبوط اضطراري لطائرة أردنية متجهة إلى شيكاغو

Lebanon 24
08-09-2023 | 01:13
A-
A+
Doc-P-1105233-638297577732632669.jpg
Doc-P-1105233-638297577732632669.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن اضطرارها، لتحويل مسار الرحلة المتجهة من عمان إلى شيكاغو، لتهبط اضطراريا في مطار هيثرو في لندن لإسعاف حياة مسافر أميركي من أصول عربية.

وقالت شركة الطيران إنها اضطرت أمس الخميس، لتحويل مسار الرحلة الاعتيادية رقم RJ263 المتجهة من عمان (مطار الملكة علياء الدولي) إلى شيكاغو (مطار أوهير الدولي)، لتهبط اضطراريا في مطار هيثرو في لندن.
Advertisement


وكان قائد الطائرة قد اتخذ قرارا بتحويل مسار الرحلة والهبوط في أقرب مطار بعد أن أبلغه طاقم الطائرة أن أحد المسافرين يعاني من أعراض ذبحة صدرية مما يستدعي نقله للمستشفى، حيث تم إسعافه إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم والمزيد من الرعاية الطبية.

بعد ذلك، استأنفت الطائرة مسارها الأصلي بعد تأخير قارب ساعة و15 دقيقة على أرض مطار هيثرو.
 
وتؤكد الشركة حرصها على صحة مسافريها وسلامتهم بالرغم من جميع التكاليف المالية التي تتكبدها نتيجة لمثل هذه المواقف والحوادث الاضطرارية. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:06 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:18 | 2023-09-08
04:10 | 2023-09-08
04:06 | 2023-09-08
03:56 | 2023-09-08
03:55 | 2023-09-08
03:43 | 2023-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24