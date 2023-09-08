لإسعاف حياة مسافر أميركي... هبوط اضطراري لطائرة أردنية متجهة إلى شيكاغو

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن اضطرارها، لتحويل مسار الرحلة المتجهة من عمان إلى شيكاغو، لتهبط اضطراريا في مطار هيثرو في لندن لإسعاف حياة مسافر أميركي من أصول عربية.



وقالت شركة الطيران إنها اضطرت أمس الخميس، لتحويل مسار الرحلة الاعتيادية رقم RJ263 المتجهة من عمان (مطار الملكة علياء الدولي) إلى شيكاغو (مطار أوهير الدولي)، لتهبط اضطراريا في مطار هيثرو في لندن.

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وكان قائد الطائرة قد اتخذ قرارا بتحويل مسار الرحلة والهبوط في أقرب مطار بعد أن أبلغه طاقم الطائرة أن أحد المسافرين يعاني من أعراض ذبحة صدرية مما يستدعي نقله للمستشفى، حيث تم إسعافه إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم والمزيد من الرعاية الطبية. وقالت شركة الطيران إنها اضطرت أمس الخميس، لتحويل مسار الرحلة الاعتيادية رقم RJ263 المتجهة من عمان (مطار الملكة علياء الدولي) إلى شيكاغو (مطار أوهير الدولي)، لتهبط اضطراريا في مطار هيثرو في لندن.وكان قائد الطائرة قد اتخذ قرارا بتحويل مسار الرحلة والهبوط في أقرب مطار بعد أن أبلغه طاقم الطائرة أن أحد المسافرين يعاني من أعراض ذبحة صدرية مما يستدعي نقله للمستشفى، حيث تم إسعافه إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم والمزيد من الرعاية الطبية.



بعد ذلك، استأنفت الطائرة مسارها الأصلي بعد تأخير قارب ساعة و15 دقيقة على أرض مطار هيثرو.

وتؤكد الشركة حرصها على صحة مسافريها وسلامتهم بالرغم من جميع التكاليف المالية التي تتكبدها نتيجة لمثل هذه المواقف والحوادث الاضطرارية. (RT)