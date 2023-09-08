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عربي-دولي

للمرّة الثانية خلال شهور قليلة.. هروب مصارع مصري جديد إلى مكان غير معلوم

Lebanon 24
08-09-2023 | 01:10
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فوجئت بعثة المنتخب المصري للمصارعة تحت 23 سنة بهروب اللاعب سيف شكري خلال معسكر المنتخب بقيرغيزستان استعدادًا لبطولة العالم.

وأوضح عصام نوار رئيس اتحاد المصارعة، أن مسؤولي البعثة فوجئوا باختفاء اللاعب سيف شكري، قبل حلول موعد استقلال الطائرة التي ستقل الفريق للعودة إلى القاهرة، دون معرفة الوجهة التي ذهب إليها.
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‏ويأتي هروب شكري بعد أشهر قليلة من واقعة مماثلة، حيث هرب المصارع المصري أحمد بغدودة من بعثة منتخب بلاده في تونس، في أيار الماضي عقب تتويجه بفضية بطولة إفريقيا للمصارعة.

واكتشفت البعثة غياب اللاعب واختفاءه، وإغلاق هاتفه بعدما حاولت التواصل معه، فيما أكد أعضاء من البعثة أن أحمد هرب إلى فرنسا بالتزامن مع أنباء حول غضبه من فرض ضرائب عليه، ليتبين لاحقاً أنه لا صحة لذلك.

 
بدوره، نفى فؤاد بغدودة والد اللاعب في تصريحات لـ"العربية" معرفته بوجود نية مسبقة أو تخطيط لهروب ورحيل ابنه من مصر، مؤكداً أنه لا يوجد أب يتمنى غياب ابنه عن حضنه وحضن أسرته، خاصة إذا كان في سن صغيرة ويحتاج لمن يتولى رعايته والاهتمام به.
 
وحول ما تردد عن هروب أحمد لفرنسا، قال الوالد إنه لا يوجد له أقارب في فرنسا حتى يتوجه إليهم اللاعب، ولم يسبق أن تلقى ابنه اتصالات تنبئ بالترتيب لرحيل أو هروب إلى فرنسا أو غيرها، مؤكداً أن ما حدث في تونس غير معلوم له حتى الآن ولا يدري تفاصيله.

وعقب هروب اللاعب تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإعادته، فيما أعلن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي إحالة مسؤولي اللعبة في البلاد للنيابة العامة، وتشكيل لجنة وزارية لبحث أزمة هروب بغدودة. (العربية)
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