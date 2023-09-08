واشنطن ترد على روسيا: لا يوجد صلة بأن ذخائر اليورانيوم تسبب السرطان

في رد على المزاعم الروسية بأن ذخائر اليورانيوم المنضب، التي تعتزم الولايات المتحدة إرسالها لأوكرانيا، من شأنها أن تتسبب في زيادة معدلات الإصابة بالسرطان، أكدت نائبة المتحدث باسم "البنتاغون" سابرينا سينغ، رفض واشنطن للتصريحات الروسية، مؤكدة أنها عارية من الصحة.

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وقالت إن التقارير تشير إلى عدم وجود صلة مثبتة بأن ذخائر اليورانيوم المنضب تسبب السرطان.





سينغ أكدت بالقول: "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ووفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية أشارت إلى عدم وجود دليل على أن ذخائر اليورانيوم المنضب تسبب السرطان، أو زيادة في حالات سرطان الدم أو أنواع السرطانات الأخرى".

وأضافت أنه "حتى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذكرت بشكل لا لبس فيه أنه لا توجد صلة مؤكدة بين التعرض لليورانيوم المنضب وزيادة حالات السرطان".

هذا ونددت روسيا، الأربعاء، بخطة أميركية لتزويد أوكرانيا بأسلحة تحتوي على اليورانيوم المنضب، ووصفتها بأنها "عمل إجرامي" و"دليل على اللاإنسانية". ووصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريباكوف، الخميس، توريد أسلحة اليورانيوم المنضب إلى كييف بأنه "عمل إجرامي"، مشدداً على أنه لا يوجد حوار مع واشنطن، فقط هناك تواصل حول القضايا الإنسانية الكبرى.

من جهته، وصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قرار الولايات المتحدة تزويد كييف بقذائف اليورانيوم المنضب بأنه نبأ سيئ للغاية. وقال المتحدث باسم الكرملين، اليوم الخميس، للصحافيين: "هذه أخبار سيئة للغاية". وأشار بيسكوف إلى أن مثل هذه القذائف "استُخدمت بكثافة في يوغوسلافيا". وأضاف أن "استخدام هذه القذائف كانت له عواقب محزنة للغاية، سجلتها حتى المنظمات الدولية".

وشدد بيسكوف على أن المسؤولية عن عواقب استخدام القذائف التي تحتوي على اليورانيوم المنضب "ستكون بالكامل على عاتق الولايات المتحدة الأميركية التي اتخذت هذا القرار.. وعلى الجميع أن يدركوا ذلك".





وفي وقت سابق، قالت السفارة الروسية في واشنطن عبر تليغرام، إن "قرار الإدارة بتزويد الأسلحة باليورانيوم المنضب هو دليل على اللاإنسانية"، وفق رويترز. كما أضافت: "من الواضح أن واشنطن، ومن أجل فكرتها المتمثلة في إلحاق "هزيمة استراتيجية"، مستعدة للقتال ليس فقط حتى آخر أوكراني وإنما أيضاً للتخلص من أجيال بأكملها".

وتابعت "إن الولايات المتحدة تنقل عمدا أسلحة ذات تأثيرات عشوائية. وهي على دراية تامة بالعواقب: انفجار مثل هذه الذخائر يؤدي إلى تشكّل سحابة مشعّة متحركة". ولفتت السفارة الروسية إلى أن الولايات المتحدة من خلال تزويدها أوكرانيا بالذخائر "لا تبالي بشدة بحاضر أوكرانيا وأيضا بمستقبل الجمهورية وجيرانها الأوروبيين". وأكدت أن "الجيش الروسي سيواصل بانتظام طحن الأسلحة المرسلة" إلى أوكرانيا. (RT)