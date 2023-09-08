نائب قائد قوات الدعم السريع: نريد حلا للأزمة

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حمّل نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان، عبد الرحيم حمدان دقلو، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان و"فلول" النظام السابق مسؤولية فض اعتصام القيادة العامة للجيش في الثالث من حزيران 2019.وفي اللقاء الخاص مع سكاي نيوز عربية، تطرق عبد الرحيم دقلو للعقوبات الأميركية ضده بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، وقال إنها مجحفة وبنيت على معلومات من جهات ضد قوات الدعم السريع، التي يقودها شقيقه محمد حمدان دقلو، المعروف بلقب "حميدتي".وفيما يتعلق بالمرسوم الدستوري الذي أصدره قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، يوم الأربعاء الماضي، بحل قوات الدعم السريع، قال دقلو إن البرهان "ليست لديه شرعية ليصدر قرارا بحل قوات الدعم السريع".وتطرق لإقالة رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك، وقال إن البرهان قاد انقلابا ضده، مشيرا إلى أن قائد الجيش هو المسؤول عن فض اعتصام القيادة العامة، وأن فض الاعتصام كان مخططا له من البرهان ومجموعته وفلول النظام السابق.وأضاف "نحن اعتقلنا كل من قتل المتظاهرين وسلمناهم له، لكنه (البرهان) أطلق سراحهم"، وتابع: "لم نكن جاهزين عندما بدأت الحرب، لأننا تفاجأنا بها ولكن ربنا وفقنا لاستلام كل مخازن الفلول وبعض مخازن القوات المسلحة"، مشدداً على أن القوات لا تريد إطالة الحرب، وقال: "نريد حلا جذريا لهذه الأزمة".وأوضح أن قوات الدعم السريع تسعى منذ زمن بعيد، إلى حل أزمة دارفور والمشكلات الإثنية والقبلية فيها. كما اتهم أجهزةَ الأمن السودانية بإشعال الفتنة فيها.وفي أول رد فعل أميركي على تصريحات نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان عبد الرحيم دقلو، الذي اعتبر عقوبات واشنطن المفروضة عليه بالمجحفة، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن الشيء المجحف وغير المعقول هو الفظائع التي ترتكب بحق الشعب السوداني. وأضافت أن الأمر يتعلق بالعدالة والمساءلة. (سكاي نيوز)