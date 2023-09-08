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عربي-دولي

"آخر شخص عاقل بأميركا الشمالية".. هكذا علّق ميدفيديف على كتاب ماسك (صورة)

Lebanon 24
08-09-2023 | 01:48
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أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، أنه في حال كان الملياردير الأميركي إيلون ماسك قد قيد عمل "ستارلينك" للقوات الأوكرانية في منطقة القرم فإن هذا يجعله آخر شخص عاقل في أميركا الشمالية.

وبحسب كتاب عن السيرة الذاتية للملياردير الأميركي، قام إيلون ماسك بقطع خدمة الإنترنت عن الجيش الأوكراني أثناء تنفيذه مهمة هجومية استثنائية بواسطة غواصة مسيّرة. ووفق الكاتب ومترجم المذكرات والتر إيزاكسون، فإن ماسك كان مدفوعاً بالخشية من أن ترد روسيا على الهجوم الأوكراني بأسلحة نووية وتتطور الحرب بين البلدين.

وتعليقاً على ما ورد في الكتاب، غرد ميدفيديف على حسابه باللغة الإنكليزية في منصة "إكس" (تويتر سابقا) قائلا: "يكتب وولتر أيزيكسون، الكاتب والصحافي، في سيرة حياة إيلون ماسك الذاتية أن رجل الأعمال أوقف تشغيل "ستارلينك" العام الماضي لمنع هجوم أوكراني على البحرية الروسية المتمركزة في شبه جزيرة القرم".

وأضاف: "إذا كان ما أورده إيزاكسون في كتابه صحيحا، فيبدو أن ماسك هو آخر عاقل في أميركا الشمالية".
 
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ويستعد والتر إيزاكسون لنشر سيرة ذاتية جديدة عن رائد الأعمال الشهير إيلون ماسك، كشف فيها تفاصيل غير مسبوقة عن قدرة الملياردير الأميركي على التحكم في حرب أوكرانيا.

ونقل موقع "سي إن إن" CNN الأميركي بعض المقتطفات الحصرية والمقتبسة من السيرة الذاتية، التي ينتظر أن تصدر يوم 12 سبتمبر، عن دار "سايمون آند شوستر".

وأشار إيزاكسون إلى أن إيلون ماسك كان قلقا من احتمال حدوث "انتقام نووي".

وأضاف أن ماسك أمر مهندسيه سرا بإيقاف الوصول لخدمات "ستارلينك" قرب ساحل شبه جزيرة القرم العام الماضي لإحباط هجوم أوكراني متسلل على الأسطول البحري الروسي. وعندما اقتربت المسيرات البحرية الأوكرانية المفخخة من الأسطول الروسي، "فقدت الاتصال وانجرفت إلى الشاطئ دون أن تسبب أي أضرار".(العربية)





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