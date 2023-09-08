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عربي-دولي

جنرال تشيكي: أوكرانيا ستنهار... والمزيد من الدول ستتورط تدريجيا

Lebanon 24
08-09-2023 | 02:01
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أعرب رئيس الاستخبارات العسكرية التشيكية السابق الجنرال أندور ساندور، في مقابلة مع صحيفة "ميسل بولسكا" البولندية عن اعتقاده بأن أوكرانيا ستتكبد خسائر كبيرة وستنهار نتيجة النزاع.

وشدد الجنرال على أن روسيا، ستبقى تشكل عامل توحيد مهما لدول وسط وشرق أوروبا.
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وأضاف: "أخشى أن ينتهي النزاع في أوكرانيا بانهيار هذه الدولة بعد تكبدها خسائر فادحة وبالتالي سقوطها. سيظهر نزاع متجمد آخر في العالم، مما سيخلق العديد من المشاكل للجزء من أوروبا الذي نعيش فيه. انطلاقا من الخبرة التاريخية والتهديدات التي ندركها، يمكن القول إن روسيا ستبقى عاملا موحدا لدول وسط وشرق أوروبا".

وحذر الجنرال من أنه في هذه المرحلة من النزاع، هناك خطر من أن تتورط المزيد من الدول تدريجيا فيه، حتى لو لم تعرب عن مثل هذه النية.

وقال: "يؤكد الجميع أن الحرب الشاملة مع روسيا ليست في مصلحة أحد. على مر التاريخ، شهدنا صراعات لم ترغب أي دولة في المشاركة فيها، لكنها فعلت ذلك في نهاية المطاف. وأخشى أننا سنتورط أكثر في هذا النزاع". (RT)
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