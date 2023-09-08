بلينكن من أوكرانيا: واشنطن "فخورة" بدعم بلد يواجه العدوان ويتعافى ويعيد البناء

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أشاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بـ"الصمود الاستثنائي" للأوكرانيين في مواجهة الغزو الروسي، بعد زيارته قبو مدرسة في شمال أوكرانيا، احتجز داخله قرويون في ظروف غير إنسانية.وقال بلينكن بعد أن جال في متاهة الأقبية حيث احتجز جنود روس جميع سكان قرية ياغيدني تقريبا: "سمعنا مرارا قصصا مثل تلك التي وقعت في هذا المبنى".وأضاف خلال زيارته منطقة تشيرنيغيف: "لكننا من خلال هذا، نرى أيضا أمرا قويا على نحو لا يصدق، ألا وهو الصمود الاستثنائي للشعب الأوكراني".وكان 367 من سكان ياغيدني البالغ عددهم حوالى 400 نسمة، بمن فيهم نحو 50 طفلا، قد احتجزوا بالقوة بأيدي الروس في هذه الأقبية، حيث مكثوا 27 يوما حتى 3 30 آذار 2022 وهو اليوم الذي حررت فيه القوات الأوكرانية هذه المنطقة.ووفقا لبلينكن، فإن ما يقرب من ثلث الأراضي الأوكرانية مزروع بالألغام أو مليء بالذخائر غير المنفجرة، وأكد أن "الأوكرانيين يتحدون من أجل التخلص من الذخائر والألغام واستعادة الأرض"، مضيفاً: "الولايات المتحدة فخورة بدعم بلد يواجه العدوان وفي الوقت نفسه يتعافى ويعيد البناء".وكان قد أعلن وزير الخارجية الأميركي الذي بدأ الأربعاء زيارة لأوكرانيا هي الرابعة منذ بدء الغزو الروسي في شباط 2022، عن مساعدات جديدة بقيمة مليار دولار، ولا سيما لدعم الهجوم المضاد الأوكراني الصعب.ثم توجه بلينكن إلى موقع سد لتوليد الطاقة الكهرومائية برفقة رئيس الوزراء دينيس شميغال، قبل أن يغادر كييف مساء. (الحرة)