روسيا: أحبطنا هجوماً إرهابياً في القرم

قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي، الجمعة، إنه أحبط "هجوماً إرهابياً" على منشأة للسكك الحديدية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.



ولم يقدم الجهاز مزيداً من التفاصيل.

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