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عربي-دولي

روسيا: أحبطنا هجوماً إرهابياً في القرم

Lebanon 24
08-09-2023 | 03:43
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قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي، الجمعة، إنه أحبط "هجوماً إرهابياً" على منشأة للسكك الحديدية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

ولم يقدم الجهاز مزيداً من التفاصيل.
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