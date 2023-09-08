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عربي-دولي

معدّة لاختراق الدروع.. تعرّفوا على ذخائر اليورانيوم المنضبّ التي سترسلها أميركا إلى أوكرانيا

Lebanon 24
08-09-2023 | 04:18
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أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل قذائف مضادة للدروع مصنوعة من اليورانيوم المنضب أو المستنفد إلى أوكرانيا، لتسير على خطى بريطانيا في إرسال الذخائر المثيرة للجدل لمساعدة كييف على اختراق الخطوط الروسية في هجومها المضاد الصعب.
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وبحسب وكالة "أسوشيتدبرس" الأميركية، فمن المقرر استخدام القذائف عيار 120 ملم لتسليح 31 دبابة طراز (M1A1 Abrams)، التي تخطط الولايات المتحدة لتسليمها إلى أوكرانيا في الخريف.
والقذائف التي تحتوي على اليورانيوم المنضب هي ذخائر معدّة لاختراق الدروع، وغالباً ما توجّه إليها انتقادات لانطوائها على مخاطر تهدد صحة العسكريين الذين يستخدمونها وأيضاً سكان المناطق التي تُقصف بها.

وفي هذا الشأن، قال إدوارد جيست، الخبير النووي وباحث شؤون السياسات في مؤسسة "راند" (RAND) للأبحاث، إن القذائف تحتفظ ببعض الخصائص المشعة، لكنها لا تستطيع توليد تفاعل نووي مثل الأسلحة النووية.

ما هو اليورانيوم المنضب؟
اليورانيوم المنضب هو منتج ثانوي لعملية إنتاج اليورانيوم المخصب النادر المستخدم في الوقود النووي والأسلحة. وعلى الرغم من أنه أقل قوة بكثير من اليورانيوم المخصب وغير قادر على توليد تفاعل نووي، فإن اليورانيوم المنضب كثيف للغاية، أكثر كثافة من الرصاص، وهي ميزة تجعله جذاباً للغاية في صنع القذائف.

وأوضح جيست أن قذيفة اليورانيوم المنضب كثيفة للغاية ولديها قوة دفع كبيرة لدرجة أنها تستمر في اختراق الدرع، وترفع درجة حرارته بشدة حتى تشتعل فيه النيران.

بينما قال سكوت بوسطن، كبير محللي العسكريين في مؤسسة "راند"، إنه عند إطلاقها، تصبح ذخيرة اليورانيوم المنضب "بشكل أساسي سهماً معدنياً يطلق بسرعة عالية للغاية".

وقد بدأ الجيش الأميركي في سبعينيات القرن العشرين، تصنيع قذائف خارقة للدروع باستخدام اليورانيوم المنضب، ومنذ ذلك الحين أضافه إلى دروع الدبابات لتقويتها. 

كما أضاف الجيش اليورانيوم المنضب إلى الذخائر التي تطلقها الطائرة الهجومية للدعم الجوي القريب طراز A-10 التابعة للقوات الجوية، والمعروفة باسم "قاتلة الدبابة". 

وأضاف بوسطن أن الجيش الأميركي لا يزال يطور ذخائر اليورانيوم المنضب، لا سيما قذيقة M829A4 الخارقة للدروع للدبابة القتالية الرئيسية (M1A2 Abrams).

ويُعد اليورانيوم المنضب "معدناً ثقيلاً ملوثاً كيميائياً وإشعاعياً"، بحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة. (الشرق)
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