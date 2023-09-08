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عربي-دولي

دولة عربية ضمن أعلى الدول بعدد الطلاب المبتعثين بأميركا

Lebanon 24
08-09-2023 | 04:10
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وفقًا لمعهد التعليم الدولي، يصل عدد الطلاب الدوليين الدارسين في أميركا إلى 948,519 طالب من أكثر من 200 دولة في مؤسسات التعليم العالي الأميركية خلال العام الدراسي 2021/22، بزيادة قدرها 4% مقارنة بالعام الدراسي السابق.
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تمثل الصين والهند الأغلبية (52٪) من جميع الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة. وذكر المعهد أن الصين ما تزال الدولة الأعلى بعدد الطلبة الدوليين في 2021/2022، مع 290,086 طالبًا في الجامعات في أمريكا، ويمثل هذا العدد انخفاضا بنسبة 9٪ على أساس سنوي. وبالمقابل بلغ إجمالي عدد الطلبة الدوليين من الهند 199,182 طالبًا دوليًا في 2021/2022، بزيادة قدرها 19٪ على أساس سنوي.


ومن ضمن الدول العشر الأعلى بعدد الطلاب الدوليين، سجل الطلاب السعوديون المرتبة السابعة بإجمالي عدد الطلبة بقدر 18,206 طالب للعام الدراسي 2022/2021، حيث يمثل هذا الرقم نسبة %1.9 من إجمالي الطلبة الأجانب في الدراسات العليا في أميركا.

وكما هو الحال في السنوات السابقة، درس أكثر من النصف (%54) من جميع الطلاب الدوليين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في 2021/22.

وبهذا العام، تجاوزت الرياضيات وعلوم الكمبيوتر الهندسة باعتبارها مجال الدراسة الرائد. بينما درس ما يزيد قليلاً عن 200 ألف طالب دولي الرياضيات وعلوم الكمبيوتر (%21) وأكثر من 188 ألف طالب هندسة (%20). وتشمل المجالات الشائعة الأخرى الأعمال والإدارة (16%)، والعلوم الاجتماعية (8%)، والعلوم الفيزيائية والحياة (8%)، والفنون الجميلة والتطبيقية (5%).

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على تصنيف عدد الطلاب الدوليين حسب بلد المنشأ في الدراسات العليا في أمريكا للعام الدراسي 2022/2021. (CNN)
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