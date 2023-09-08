دولة عربية ضمن أعلى الدول بعدد الطلاب المبتعثين بأميركا

وفقًا لمعهد التعليم الدولي، يصل عدد الطلاب الدوليين الدارسين في أميركا إلى 948,519 طالب من أكثر من 200 دولة في مؤسسات التعليم العالي الأميركية خلال العام الدراسي 2021/22، بزيادة قدرها 4% مقارنة بالعام الدراسي السابق.

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تمثل الصين والهند الأغلبية (52٪) من جميع الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة. وذكر المعهد أن الصين ما تزال الدولة الأعلى بعدد الطلبة الدوليين في 2021/2022، مع 290,086 طالبًا في الجامعات في أمريكا، ويمثل هذا العدد انخفاضا بنسبة 9٪ على أساس سنوي. وبالمقابل بلغ إجمالي عدد الطلبة الدوليين من الهند 199,182 طالبًا دوليًا في 2021/2022، بزيادة قدرها 19٪ على أساس سنوي.





ومن ضمن الدول العشر الأعلى بعدد الطلاب الدوليين، سجل الطلاب السعوديون المرتبة السابعة بإجمالي عدد الطلبة بقدر 18,206 طالب للعام الدراسي 2022/2021، حيث يمثل هذا الرقم نسبة %1.9 من إجمالي الطلبة الأجانب في الدراسات العليا في أميركا.



وكما هو الحال في السنوات السابقة، درس أكثر من النصف (%54) من جميع الطلاب الدوليين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في 2021/22.



وبهذا العام، تجاوزت الرياضيات وعلوم الكمبيوتر الهندسة باعتبارها مجال الدراسة الرائد. بينما درس ما يزيد قليلاً عن 200 ألف طالب دولي الرياضيات وعلوم الكمبيوتر (%21) وأكثر من 188 ألف طالب هندسة (%20). وتشمل المجالات الشائعة الأخرى الأعمال والإدارة (16%)، والعلوم الاجتماعية (8%)، والعلوم الفيزيائية والحياة (8%)، والفنون الجميلة والتطبيقية (5%).



إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على تصنيف عدد الطلاب الدوليين حسب بلد المنشأ في الدراسات العليا في أمريكا للعام الدراسي 2022/2021. (CNN)