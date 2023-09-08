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عربي-دولي

"المشرط الانتحاري".. مسيّرة انتحارية روسية جديدة تدخل مرحلة الإنتاج الصناعي

Lebanon 24
08-09-2023 | 04:48
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تخطّط موسكو لبدء الإنتاج الصناعي للمسيّرة الانتحارية الجديدة في تشرين أول المقبل، بعد انتهاء الاختبارات عليها، بحسب ما أفادت به تقارير إعلامية روسية.

ويطلق على المسيّرة الانتحارية الجديدة اسم "سكالبيل" وتعني "المشرط" باللغة العربية.
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وأفادت وكالة "تاس" الروسية، نقلا عن مصدر لها في مجمع الصناعات الدفاعية الروسية، بأن الدرون الانتحاري الجديد ستكون جاهزة في الشهر المقبل، وسيتم تسليم أول دفعة منه للوحدات العسكرية الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.


المشرط الانتحاري

تستخدم المسيّرة الجديدة كمسيّرة انتحارية، يمكن أن تتسارع حتى 120 كلم/ساعة، ويبلغ مدى عملها 40 كيلومترا، ويمكن أن تحمل حتى 5 كيلوغرامات من الحمولة المفيدة.
 
قطر المسيّرة يقدر بنحو 125 ملم، وطول "المشرط" 650 ملم.

 ويمكن أن يستخدم القسم الداخلي للمسيّرة كقسم قتالي يحمل معظم وسائل التدمير التي تستخدمها اليوم الدرونات الروسية، الأمر الذي يوسع إمكانيات استخدام "المشرط" ويسمح لكل وحدة عسكرية باختيار حمولة مفيدة انطلاقا من نوع الهدف المستهدف وإمكانات الوحدة نفسها، بحسب ما نقل موقع "روسيا اليوم" عن "روسيسكايا غازيتا".

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن العسكريين الروس بدأوا يتسلمون ذخائر تنتج صناعيا تم تطويرها لاستخدامها بواسطة درونات مدنية.
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