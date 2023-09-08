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3 هزّات أرضيّة ضربت اليوم كوريا الشماليّة

Lebanon 24
08-09-2023 | 05:17
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ضربت ثلاثة هزّات أرضيّة خفيفة إقليم كيلجو شمال شرقي كوريا الشماليّة، موطن موقع التجارب النووية في البلاد.

وبحسب وكالة "يونهاب"، وقعت الهزّة الأول على بعد حوالي 38 كيلومترا شمال كيلجو، بينما ضربت الهزّتان الثانيّة والثالثة المناطق القريبة، وتراوحت قوتهما بين 2.1 و 2.3، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية الكورية الشماليّة. (روسيا اليوم)
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