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عربي-دولي

تقريرٌ أميركيّ عن "إنتفاضة السويداء" في سوريا.. ماذا كشف عن "تغيير النظام"؟

Lebanon 24
08-09-2023 | 08:00
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توقع تقريرٌ نشرته المؤسسة البحثية الأميركيّة "المجلس الأطلسي" على موقعها الإلكتروني أن تستمرّ الانتفاضة الشعبية في محافظة السويداء السورية حتى يتغير نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

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وتطالب الاحتجاجات الجماهيرية، التي تواصلت على مدار الأسبوعين الماضيين في المحافظة الواقعة جنوبي البلاد، بتنحي الأسد والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254)، الذي وضع خريطة طريق لعملية سلام في سوريا تتضمن تشكيل هيئة حكم انتقالية بكامل الصلاحيات.

وجاء في تقرير المجلس الأطلسي -وهو مؤسسة بحثية أميركية- أن النظام السوري تبنى سياسات اقتصادية "فاشلة"، وعجز عن تأمين احتياجات مواطنيه. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد الشعب السوري أن النظام الحاكم غير مهتم بإنفاذ حل سياسي يفضي إلى واقع جديد للسوريين، "واقع يسمح بإعادة الإعمار ورفع العقوبات".

وبحسب التقرير، فقد "تعززت هذه القناعة بعدما تبين أن النظام يمنح عقوداً تتيح لروسيا وإيران الوصول إلى موارد البلاد، في حين أن الشعب السوري يعاني"، وأضاف: "إن نظام الأسد والطبقة الحاكمة غارقون في الأموال المنهوبة من الشعب من خلال شبكة عميقة من الفساد الذي زاد طينه بلة تدمير البنى التحتية منذ اندلاع الأزمة في البلاد عام 2011".
 
كذلك، أوضح المجلس الأطلسي في تقريره أن انتفاضة السويداء قوبلت بتحريض من الإعلام الرسمي السوري على أهالي المحافظة، واتهامهم بالخيانة، وأضاف: ""لقد استخدم النظام هذا التحريض على المتظاهرين لغرس الفرقة بين السوريين، وخلق ذريعة لاعتقالهم وربما الاعتداء عليهم مستقبلا".

مع هذا، فقد ذكر التقرير أنّ "أهالي السويداء يخشون من أن يستخدم النظام الجماعات التابعة له قمع حركة الاحتجاجات مثلما حصل سابقاً في محافظات أخرى".
 
وانتقد المجلس الأميركي المجتمع الدولي وحمّله مسؤولية الوضع الراهن في سوريا، لافتا إلى أنه لم ينجح في فرض حل سياسي أو وضع قرارات الأمم المتحدة موضع التنفيذ، وختم: "الاحتجاجات آخر بارقة أمل للشعب السوري، واختباراً أخلاقيا للعالم". (الجزيرة نت)
 
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