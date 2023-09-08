هل ستنهار الدفاعات الروسيّة في أوكرانيا؟

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ذكر موقع "الجزيرة"، أنّه بعد نجاح القوات الأوكرانية في تحقيق اختراق بخط الدفاع الأول للجيش الروسي، رأى البعض أن هذا التطور المهم على الجبهة من شأنه أن يقض مضجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حين حذر آخرون من الإفراط في التفاؤل؛ مؤكدين أن الجبهة الروسية لن تنهار بالسرعة التي يأملها البعض.وقال الخبير البريطاني مارك غاليوتي لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن نجاح الهجوم المضاد في إحداث اختراق بصفوف القوات الروسية يشكل صدمة كبرى بالنسبة للرئيس الروسي الذي يراهن على صمود قواته.وأضاف غاليوتي أن حدوث اختراق بفضل الهجوم المضاد، يثبت أن إستراتيجية الهجوم المضاد البطيء لديها فرصة كبيرة لضرب خط الدفاع الثاني للقوات الروسية، وهو أمر يقض مضجع بوتين.كما أن حدوث اختراق كبير سيكون بمثابة رد عملي على الانتقادات الغربية، حيث قال كثيرون إن الوقت حان لكي تبدأ أوكرانيا حوارها مع روسيا إثر إخفاق الهجوم المضاد في تحقيق أهدافه المعلنة.وذكرت الإندبندنت أن أولكسندر تارنافيسكي، العميد الذي يقود الهجوم الأوكراني في الجنوب، قال إن القوات الروسية تركز في دفاعاتها بنسبة 60% على الخط الأول، وبقية النسبة توزعها بالتساوي على كل من خطي الدفاع الثاني والثالث.وأضاف تارنافيسكي بأن روسيا تفقد بشكل مستمر أفضل جنودها؛ ما يزيد من فرص نجاح أي هجوم أوكراني "بشكل أكبر وأسرع".هذا التفاؤل حذر منه كير جيلز الباحث البريطاني في معهد تشاتم هاوس، الذي أكد من جهته في حديث مع الإندبندنت أنه لا توجد مؤشرات على "انهيار وشيك" لخطوط الدفاع الروسية رغم النجاحات البسيطة والبطيئة التي تحققها كييف. (الجزيرة)