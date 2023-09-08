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عربي-دولي

بوريل: الاتحاد الأوروبي يتوقع من الشركاء بذل جهود لعزل روسيا

Lebanon 24
08-09-2023 | 06:52
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أشار رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي ينتظر من شركائه الدوليين، ومن ضمنهم جورجيا، بذل جهود "لعزل روسيا" على خلفية النزاع في أوكرانيا، بحسب وكالة "تاس".

أضاف خلال مؤتمر صحافي في تبليسي حيث يقوم بزيارة: "نحن ندعم أوكرانيا وسنواصل دعمها طالما كان ذلك ضروريا".
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وتابع : "ومن المهم للغاية أن يقوم شركاؤنا الدوليون بتنسيق الجهود لعزل روسيا. ولذلك نرحب بجهودكم لمنع التحايل على العقوبات".

فيما أشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات. وفي الدول الغربية نفسها، ظهر عدد من الآراء يفيد بأن العقوبات ضد روسيا غير فعالة، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح بأن سياسة مواجهة روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره.
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