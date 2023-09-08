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عربي-دولي

حظر "آيفون" يمتدّ لموظفي الحكومات المحلية وشركات الدولة في الصين

Lebanon 24
08-09-2023 | 11:00
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قالت صحيفة "نيكي آسيا"، إن القيود التي تفرضها الصين على استخدام موظفي الحكومة المركزية هواتف آيفون المحمولة سيمتد ليشمل الحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة.

وخلال الأسابيع الماضية، وسعت الصين، نطاق القيود الحالية المتعلقة باستخدام الموظفين الحكوميين هواتف "آيفون"، إذ أمرت موظفي بعض هيئات الحكومة المركزية بالتوقف عن استخدام هواتفهم المحمولة التي تنتجها شركة آبل في مقرات العمل. (سكاي نيوز)
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