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عربي-دولي

هجوم صاروخي روسي يستهدف مسقط رأس زيلينسكي

Lebanon 24
08-09-2023 | 07:53
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أعلن مسؤولو الطوارئ، أن هجوما صاروخيا روسيا، اليوم الجمعة، على مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي وسط أوكرانيا، أدى إلى مقتل شرطي وإصابة ما لا يقل عن 44 آخرين. (سكاي نيوز)
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