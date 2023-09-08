هجوم صاروخي روسي يستهدف مسقط رأس زيلينسكي

أعلن مسؤولو الطوارئ، أن هجوما صاروخيا روسيا، اليوم الجمعة، على مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي وسط أوكرانيا، أدى إلى مقتل شرطي وإصابة ما لا يقل عن 44 آخرين. (سكاي نيوز)

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