والد تلميذة هدّد مدير المدرسة بالقتل... ما السبب؟

Advertisement

أفادت صحيفة "لوفيغارو"، نقلا عن المدعي العام دومينيك بوشمايل، أن والد طالبة في إحدى المدارس الثانوية في مدينة كليرمون فيران، وسط فرنسا، هدد مدير المؤسسة بـ"القتل" احتجاجا على منع ابنته من ارتداء العباءة في المدرسة.وقال المسؤول الفرنسي إنه اتصل بمدير مدرسة أمبرواز بروجيير، وعبر عن دعمه له في تنفيذ قرار منع ارتداء العباءة.وقامت الشرطة الفرنسية بتوقيف والد التلميذة. (الحرة)