Advertisement

عربي-دولي

والد تلميذة هدّد مدير المدرسة بالقتل... ما السبب؟

Lebanon 24
08-09-2023 | 07:59
A-
A+
Doc-P-1105397-638297821827095063.jpg
Doc-P-1105397-638297821827095063.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت صحيفة "لوفيغارو"، نقلا عن المدعي العام دومينيك بوشمايل، أن والد طالبة في إحدى المدارس الثانوية في مدينة كليرمون فيران، وسط فرنسا، هدد مدير المؤسسة بـ"القتل" احتجاجا على منع ابنته من ارتداء العباءة في المدرسة.
Advertisement

وقال المسؤول الفرنسي إنه اتصل بمدير مدرسة أمبرواز بروجيير، وعبر عن دعمه له في تنفيذ قرار منع ارتداء العباءة.

وقامت الشرطة الفرنسية بتوقيف والد التلميذة. (الحرة)
 
 
 

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:55 | 2023-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:04 | 2023-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2023-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:06 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2023-09-08
09:52 | 2023-09-08
09:49 | 2023-09-08
09:44 | 2023-09-08
09:00 | 2023-09-08
08:49 | 2023-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24