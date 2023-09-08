صحيفة "Bild": الأمم المتحدة مستعدّة للموافقة على كافة شروط روسيا لاستئناف صفقة الحبوب

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ذكرت صحيفة "Bild" الألمانية، أنّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب عن استعداد المنظمة الدولية لقبول كافة شروط الجانب الروسيّ للعودة إلى تنفيذ صفقة الحبوب.وقالت "Bild"، إنّ غوتيريش في رسالة سرية بعثها لوزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اقترح "بناء اتفاق بين الأمانة العامة للأمم المتحدة وروسيا الاتحادية على أساس أربعة مبادئ أساسية"، يمكن من خلالها "استئناف مبادرة البحر الأسود". "وأشارت الصحيفة إلى أن "تنفيذ تلك المبادئ سيُؤدي إلى تلبية كافة المطالب" التي سبق أن أعلن عنها الجانب الروسيّ. (روسيا اليوم)