بريطانيا تُسجّل 34 إصابة بمتحوّر "كورونا" الجديد

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أعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، أنّها سجلت 34 إصابة بالنسخة شديدة التحور من "كوفيد-19".ومن بين 34 حالة مؤكدة سجلتها الوكالة، نُقلت خمس حالات إلى المستشفى ولم ترد تقارير عن وفيات بالمتحور الجديد.وذكرت الوكالة أن من بين إجمالي الحالات 28 شخصا أُصيبوا بالعدوى في دار رعاية في نورفولك. (العربية)