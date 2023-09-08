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عربي-دولي

المجلس الوزاري لدول الخليج أكّد دعمه جهود الوساطة لحلّ الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

Lebanon 24
08-09-2023 | 09:49
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تطرق الاجتماع المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي في بيانه الختامي، للأوضاع الروسية الأوكرانية مؤكدا احترام سيادة الدول.

وأشاد المجلس "باستضافة المملكة العربية السعودية لاجتماع مُستشاري الأمن الوطني بتاريخ 5 اب 2023، بشأن الأزمة الأوكرانية، وذلك استمراراً للمبادرات والجهود التي تقوم بها المملكة ومساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل سياسي للأزمة، والتخفيف من آثارها وتداعياتها الإنسانية".
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وأكد المجلس الوزاري "موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية- الأوكرانية المبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها".
وأكّد المجلس دعمه "لجهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسياً، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات".
ونوه "بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها دول مجلس التعاون لأوكرانيا".
وأكد المجلس "أهمية دعم كافة الجهود لتسهيل تصدير الحبوب وكافة المواد الغذائية والإنسانية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للدول المتضررة". (سي ان ان)
 
 
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