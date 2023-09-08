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عربي-دولي
تركيا تحكم مؤسس "ثوديكس" بالسجن 11196 عاماً
Lebanon 24
08-09-2023
|
09:52
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حُكم على مؤسس منصة "ثوديكس" لتبادل العملات الرقمية الذي فر من تركيا وبحوزته مليارا دولار من أموال المستثمرين، بالسجن 11196 عاما الخميس، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية.
كذلك، حكمت المحكمة نفسها في إسطنبول على شقيقَي فاروق فاتح أوزير، المتهم الرئيسي، بالعقوبة نفسها، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.
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وقبض على مؤسس منصة "ثوديكس" المطلوب بموجب نشرة حمراء من الإنتربول، في ألبانيا في آب 2022، بعد 16 شهرا من فراره من تركيا، وسلِّم إليها في نيسان الماضي.
واتهمت السلطات التركية فاروق فاتح أوزير بالفرار مع أصول بقيمة ملياري دولار تخص نحو 400 ألف مستخدم.
وعلّقت المنصة عملياتها بين عشية وضحاها بعد نشر رسالة غامضة تقول إنها تحتاج إلى خمسة أيام للتعامل مع استثمار خارجي لم تحدده.
ونفّذت منصة "ثوديكس" حملة إعلانية كبيرة لجذب المستثمرين، واعدة خصوصا بتقديم سيارات فاخرة لبعضهم.
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