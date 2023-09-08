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عربي-دولي

ماسك يعلق على مزاعم وجود "دعاية موالية لروسيا" في شبكة X

Lebanon 24
08-09-2023 | 10:30
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أكد رجل الأعمال والملياردير الأميركي إيلون ماسك، أنه لا توجد "دعاية موالية لروسيا" على شبكة التواصل الاجتماعي X  ("تويتر" سابقا).

وكتب ماسك عبر X: "أين كل هذه الدعاية الموالية لروسيا؟ نحن لا نراها"، وذلك ردا على منشور للصحفي غلين غرينوالد علق فيه على ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" من مزاعم أن رفض شبكة X فرض رقابة على المحتوى يساهم في انتشار "الدعاية الموالية لروسيا".
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وكتب غرينوالد: "لقد روجت واشنطن بوست لدراسة مضللة بشكل صارخ – أعدت بتكليف من الاتحاد الأوروبي، و(تقف وراءها) مجموعة من حلفاء (وزيرة الخارجية والمرشحة الديمقراطية سابقا) هيلاري (كلينتون) - زعمت أن حرية التعبير عبر الإنترنت تسهل الدعاية الروسية".

وتابع: "إنهم يعترفون بمصدر قلقهم الرئيسي ألا وهو انتخابات 2024. إنهم بحاجة إلى الرقابة للتحكم بالنتائج". (روسيا اليوم)    

المصدر: روسيا اليوم
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