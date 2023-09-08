زيلينسكي يكشف سبب بطء الهجوم المضاد

أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، بأن التفوق الجوي الروسي يوقف الهجوم الأوكراني المضاد.

كما أبدى أسفه للتباطؤ في المساعدة العسكرية الغربية والعقوبات التي تستهدف موسكو.

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وخلال مؤتمر في كييف، قال زيلينسكي: "إذا لم نكن موجودين في السماء في حين أن روسيا موجودة، فإنها توقفنا من السماء. إنهم يوقفون هجومنا المضاد"، منددا أيضا بـ"عمليات تصبح أكثر تعقيدا وبطئا، سواء في ما يتعلق بالعقوبات أو بإمدادات الأسلحة" الغربية.



وأضاف أن "الهجوم المضاد المستمر منذ ثلاثة أشهر في أوكرانيا سيحقق مكاسب أسرع في الجنوب والشرق إذا تلقى الجيش الأوكراني أسلحة أشد فتكا".