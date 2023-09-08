إعلام أوكراني يكشف.. بلينكن حاول إقناع زيلينسكي بعقد هدنة مع الجانب الروسي

كشف عالم السياسة الأوكراني رسلان بورتنيك أن زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأخيرة تضمنت محاولة إقناع الرئيس فلاديمير زيلينسكي بالموافقة على عقد هدنة مع روسيا.



ونقلت صحيفة "سترانا" الأوكرانية عن خبير السياسة بورتنيك أن الإدارة الأميركية يبدو أنها تريد السيطرة على النزاع الدائر في أوكرانيا من أجل تجنب وقوع أي أزمات خلال فترة الانتخابات المقبلة.

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ولفت بورتنيك إلى أن الحديث هنا ربما يكون عن صيغة لهدنة مؤقتة. "ولذلك، فإن الأميركيين يشعرون بالقلق وينوون إزاء مزامنة سلوكيات أوكرانيا المستقبلية مع سلوكيات واشنطن.. إنها أمور واضحة بينما لا يمكنهم الحديث عنها في البيانات الصحفية":



وأشار بورتنيك إلى أن بلينكن قد يكون شرح لزيلينسكي أنه لا ينبغي له الاعتماد على المساعدة المنتظمة والدورية من جانب الولايات المتحدة خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية المقبلة.



تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أيا من أهدافها على أي محور من محاور القتال خلال الهجوم المضاد الذي أعلنته كييف.



وبحسب الوزير الروسي فإن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ بداية الهجوم المضاد بلغت أكثر من 66 ألفا من الجنود. (روسيا اليوم)