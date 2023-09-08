Advertisement

عربي-دولي

جريمة وحشية.. "تفخيخ" رضيعتين للإيقاع بقوات الأمن في الكونغو

Lebanon 24
08-09-2023 | 11:52
A-
A+
Doc-P-1105466-638297966812023187.jpg
Doc-P-1105466-638297966812023187.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
افادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم، بان المتمردين في جمهورية الكونغو الديمقراطية ربطوا أحزمة ناسفة حول رضيعتين توأمتين لنصب فخ لقوات الأمن في أحد الحوادث التي تظهر تصاعد العنف ضد الأطفال هناك.
Advertisement

وذكرت المنظمة أنه عُثر على الرضيعتين، وعمرهما عام واحد، في قرية بشمال منطقة كيفو التي كثفت فيها جماعة مسلحة تعرف باسم القوات المتحالفة الديمقراطية هجماتها بالقنابل. وفك خبراء الألغام الأحزمة من دون أن تنفجر.

وتتعافى الرضيعتان، اللتان لم يتم الكشف عن هويتهما، من سوء التغذية في أحد مراكز الأمم المتحدة قبل إيداعهما في دار رعاية. وقُتل والداهما في هجوم يُعتقد أن القوات المتحالفة الديمقراطية نفذته.

وقال غرانت ليتي، ممثل اليونيسف في الكونغو في مؤتمر صحافي في جنيف: "كانت النية أن تنفجر الأحزمة في قوات الأمن مع وصول قوات الشرطة أو الجيش الكونغولية".

وأضاف أن الاستخدام المتزايد للعبوات الناسفة بدائية الصنع مجرد واحد من عدة "اتجاهات غير أخلاقية" مع وصول العنف ضد الأطفال إلى مستويات لم يسبق لها مثيل في الجزء الشرقي من الكونغو.


كما أشار الى انه "يتعرض الأطفال للاغتصاب والقتل يومياً. تختطفهم الجماعات المسلحة وتجندهم وتستغلهم - ونعلم أن التقارير المتوفرة لدينا ليست سوى غيض من فيض".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:55 | 2023-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:04 | 2023-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2023-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:42 | 2023-09-08
12:15 | 2023-09-08
11:44 | 2023-09-08
11:30 | 2023-09-08
11:20 | 2023-09-08
11:00 | 2023-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24