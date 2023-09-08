سوناك: مجموعة العشرين لم تتوصل إلى اتفاق حول أوكرانيا

أشار رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الى أن دول مجموعة العشرين غير قادرة حاليا على التوصل إلى اتفاق بشأن قضية المناخ والأزمة الأوكرانية بسبب موقف الصين.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن سوناك قوله: "لم نصل بعد إلى الهدف"، مضيفاً أن "المفاوضات في القمة تجري بصعوبة".

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بدورها، لفتت وزارة الخارجية الروسية اليوم، الى أن دول مجموعة السبع تمارس ضغوطا على الهند لتضمين الوثائق الختامية لمجموعة العشرين مواقفها الأحادية تجاه النزاع في أوكرانيا.





هذا وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن سوناك سيدعو على هامش قمة مجموعة العشرين بنيودلهي نظيره الهندي ناريندرا مودي لاستخدام نفوذه من أجل إنهاء النزاع في أوكرانيا.