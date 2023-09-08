"قسد" تعلن انتهاء العمليات العسكرية في دير الزور

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أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الجمعة، انتهاء العمليات العسكرية الأساسية في دير الزور ومقتل 25 من عناصرها و29 مسلحاً و9 مدنيين خلال العملية الأمنية.وقال بيان "قسد" إن العملية استهدفت بدرجة أساسية خلايا تنظيم داعش، واتهمت الأجهزة الأمنية التابعة للجيش السوري "بتوجيه الأحداث لمنحى آخر".وأضاف البيان أن دمشق أدخلت عناصر مسلحة إلى قرى دير الزور من الضفة الغربية لنهر الفرات، ودمجتها مع خلايا مسلحة تابعة لها تحت مسمى "جيش العشائر".وأشار إلى أن قواتها "لم تستخدم الحزم والعنف خلال سير العملية في أيامها الأولى"، إلا أن "عناصر مسلحة تمادت واعتدت على المؤسسات الخدمية مما شكل خطراً على الأهالي"، مضيفةً أنها تدخلت بناء على مناشدة من الأهالي من أجل "إنهاء حالة الفوضى وتخريب المؤسسات".واتهم البيان سوريا وتركيا "بخلق فتنة في سوريا" و"إعطاء أبعاد خطيرة للأحداث، وخاصة في منطقة دير الزور". (العربية)