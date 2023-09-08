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عربي-دولي

الخارجية الروسية تستدعي السفير الأرميني.. ما السبب؟

Lebanon 24
08-09-2023 | 13:34
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه تم استدعاء السفير الأرميني لدى موسكو، فاغارشاك هاروتيونيان، إلى مبنى الوزارة وتم تقديم احتجاج شديد اللهجة له على خلفية تصرفات يريفان غير الودية.

وقالت الوزارة إنه "تم استدعاء سفير أرمينيا لدى موسكو فاغارشاك هاروتيونيان إلى وزارة الخارجية الروسية، وتم تقديم احتجاج شديد اللهجة له".
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وأضافت: "كما تم تسليم مذكرة احتجاج تؤكد عدم القبول بالتصريحات المسيئة التي أدلى بها رئيس الجمعية الوطنية لأرمينيا، آلين سيمونيان، في 6 أيلول الموجهة إلى المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ووزارة الخارجية الروسية ككل".
 
وأشارت إلى ظهور "شكوك معينة لدى الدوائر الرسمية والنخبة السياسية في جمهورية أرمينيا حول مدى جدوى إقامة علاقات حليفة في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومع روسيا على أساس ثنائي" وحول جدوى مجموعة الاتفاقيات الثلاثية بين موسكو ويريفان وباكو بشأن التطبيع الأذربيجاني الأرمني.

وأكدت أنه "على هذه الخلفية، اتخذت قيادة أرمينيا سلسلة من الخطوات غير الودية في الأيام الأخيرة، بما في ذلك إطلاق عملية التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ورحلة إلى كييف قامت بها زوجة رئيس الوزراء، آنا هاكوبيان، مع الأمين العام للأمم المتحدة، وتسليم النظام النازي في كييف مساعدات إنسانية، وإجراء مناورات عسكرية على الأراضي الأرمينية بمشاركة الولايات المتحدة".

وشددت الوزارة على أن موسكو تؤمن إيمانا راسخا بأن روسيا وأرمينيا ستبقيان حليفتين، وسيتم تنفيذ جميع الاتفاقيات المتعلقة بتطوير وتعزيز العلاقات بالكامل لصالح شعبي البلدين.

وتابعت: "الجانب الروسي سيواصل بذل كل الجهود اللازمة لهذا الهدف". (روسيا اليوم) 
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