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عربي-دولي

إنذار أحمر.. هذا ما ستشهده مكة المكرّمة خلال الساعات القليلة المقبلة

Lebanon 24
08-09-2023 | 14:13
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توقّع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية أن تشهد منطقة مكة المكرمة خلال الساعات القليلة المقبلة أمطارا غزيرة وسيولا وانعداما في مدى الرؤية الأفقية، كما أصدر تنبيها باللون الأحمر.


هذا وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني على توخي الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

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كما دعت إلى الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداء من يوم غد السبت حتى الأربعاء المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان والباحة.

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