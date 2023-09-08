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إقتصاد

هل تقبل كييف بتخفيف العقوبات ضد روسيا مقابل استئناف صفقة الحبوب؟

Lebanon 24
08-09-2023 | 15:15
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، أن "كييف ليست مستعدة لتخفيف العقوبات ضد روسيا مقابل استئناف عمل صفقة الحبوب".

وقال نيكولينكو: "موقف الجانب الأوكراني لم يتغير. تخفيف جزء من نظام العقوبات ضد روسيا مقابل تجديد اتفاق الحبوب سيكون بمثابة انتصار للابتزاز الغذائي الروسي ودعوة موسكو لموجات جديدة من الابتزاز"، وتابع: "يجب على المجتمع الدولي أن يعمل على إعادة روسيا إلى الوفاء بالتزاماتها، وليس تشجيع عدوان جديد من خلال تقديم التنازلات".
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كما اشار الى ان أوكرانيا مستعدة لمواصلة تصدير الحبوب إلى الأسواق العالمية، وخاصة إلى دول إفريقيا وآسيا، سواء في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود أو من خلال طرق بديلة في البحر الأسود وعن طريق البر.

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