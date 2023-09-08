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عربي-دولي

عشية قمة العشرين.. واشنطن تنهي آخر خلاف تجاري مع نيودلهي

Lebanon 24
08-09-2023 | 16:30
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اتفقت الولايات المتحدة اليوم مع الهند على حل آخر نزاع بينهما في منظمة التجارة العالمية.


وقالت المسؤولة في البيت الأبيض عن الملف التجاري كاثرين تاي، في بيان، إن "اتّفاق اليوم يحل النزاع المتبقي منذ فترة طويلة ويفتح فصلا جديدا من التعاون الثنائي الذي سيعمق العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والهند".
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وجاء الإعلان في الوقت الذي التقى فيه الرئيس الأميركي جو بايدن، برئيس الوزراء الهندي ماريندرا مودي، عشية قمة مجموعة العشرين في الهند.
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