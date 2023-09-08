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إخطار موقت.. تخفيض أعداد موظفي "الطاقة الذرية" في محطة زابوروجيه

Lebanon 24
08-09-2023 | 16:45
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان، أنها تلقت إخطارا بتخفيض موقت في عدد الموظفين في محطة زابوروجيه، بسبب مخاوف من زيادة "النشاط العسكري".

وقالت الوكالة: "تم إبلاغ فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن محطة زابوروجيه للطاقة النووية قررت خفض عدد العاملين في المنشأة موقتا إلى الحد الأدنى خلال الأيام القليلة المقبلة، خوفا من زيادة خطر العمل العسكري في المنطقة".
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وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية في 31 آب، أن كييف حاولت تشويه سمعة القوات الروسية كضامن للأمن باستفزازات تحاكي انفجارات، أثناء تبديل فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه.
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